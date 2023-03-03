Инвестиции запланированы в сумме около 10 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию первых объектов намечен на 2025-2026 годы.

Как сообщалось, сначала Azimut планировал построить около 20 гостиниц, затем компания скорректировала планы.

Кроме того, порядка 25% в проекте приобрело ООО "Сибшахтострой" (Новокузнецк, подконтрольно семье новокузнецких предпринимателей Ивушкиных).

По данным Azimut, всего в развитие сектора Б планируется вложить порядка 50 млрд рублей инвестиций. При этом, как сообщалось, в целом за 2021-2022 годы заключены инвестиционные соглашения по развитию курорта Шерегеш на сумму более 150 млрд рублей.

В ходе совещания 27 февраля, посвященного созданию в Кемеровской области на территории Шерегеша и Меуждреченска туристической ОЭЗ "Горная Шория", зампредседателя правительства региона по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев отметил, что в секторе Б работают два инвестора. "Что касается подъемников и трасс, это компания "Каскад", что касается сопутствующей инфраструктуры, очень активно начинает развивать компания Azimut", — сказал он.

Как сообщалось, группа компаний "Каскад" принадлежит основателю, экс-владельцу и экс-главе угледобывающей "Кузбасская топливная компания" Игорю Прокудину и его семье.

Курорт "Шерегеш" располагает 26 горнолыжными трассами общей протяженностью около 56 км, 19 подъемниками, 93 гостиницами, 77 кафе и ресторанами, 28 пунктами проката, 15 автомобильными стоянками. По данным региональных властей, в сезоне 2021-2022 годов турпоток на курорт вырос на 7% и превысил 2 млн человек.