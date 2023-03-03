"Львиную" пристань в парке Кузьминки ждет реставрация. Сооружение было построено в XIX веке, оно является выявленным объектом культурного наследия", — рассказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

Круглая пристань со смотровой площадкой находится на берегу Верхнего Кузьминского пруда. С двух сторон от площадки к воде спускаются лестницы.

"В подготовительный период выполняется временное ограждение зоны работ, устройство площадок для складирования материалов, рабочих обеспечат временными административно-бытовыми помещениями, средствами пожаротушения и временными сетями. В основной период выполнят непосредственно реставрацию пристани", — отметил Бочкарев.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева уточнила, что проектными решениями предусматривается механическая расчистка каменной поверхности от покраски методом вихревой струи, а также очистка каменной кладки от растительности. Также будет проведена реставрация методом вставок и переборка плит площадок из песчаника.

"Работы также затронут ступени из песчаника и чугунные плиты смотровой площадки. Утраченные элементы будут воссозданы. Кроме того, специалисты обновят и металлическое ограждение", — добавила Яковлева.

Он подчеркнула, что отдельное внимание уделят скульптурам львов. По методике технологов их также отреставрируют. Все работы пройдут под контролем специалистов Мосгорнаследия.