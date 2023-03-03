"Внутренний туризм приобретает все большие масштабы. В этом смысле арктические территории имеют наибольший потенциал для реализации бизнес-проектов, для вложения инвестиций, связанных с развитием туристического сектора, потому что, если говорить о южных территориях, там эти проекты реализуются, а северные территории в этом смысле куда менее освоены", — сказал он.

Нарчуганов отметил, что организация бизнеса на севере края достаточно сложная: высокая стоимость завоза материалов, иногда отсутствие физической возможности доставки, ограниченные сроки навигации. Вместе с тем, эксперт в качестве преимущества выделил большой туристический спрос.

"При этом стоимость туристических продуктов, турпутевок несопоставимо выше, чем в южных территориях. Это дорогой туризм, это более эксклюзивный туризм, но он окупаемый за счет того, что туда едет немного другой турист, профиль туриста чуть-чуть другой. И в этом плане серьезные перспективы туристические, а вместе с тем и гастрономические, у северных территорий есть", — подчеркнул Нарчуганов.

Он также добавил, что на территории края проживает восемь этносов, у каждого из которых есть своя культура, свои обычаи и свои гастрономические традиции, которые можно познавать.

"Туристы, которые приезжают и знакомятся с этим, им интересно. Один из определяющих факторов, когда турист выбирает северный маршрут — именно знакомство с культурой коренных малочисленных народов Севера, их обычаями и специфическими гастрономическими вещами, которые характерны для того или иного народа", — подчеркнул Нарчуганов.

В числе наиболее перспективных направлений северного туризма эксперт выделил посещение Таймыра, возможность экспедиции на северный полюс, посещение сельского поселения Хатанга.

"Мы не так давно утвердили план комплексного развития Хатанги, и уже сейчас она становится центром притяжения туризма — там построена хорошая гостиница, не так давно там отремонтировали аэропорт. С точки зрения инфраструктуры туристической, Хатанга становится таким одних из опорных пунктов для развития туризма на Таймыре", — добавил он.

Нарчуганов, кроме Таймыра, выделил Эвенкию, которая является географическим центром России и где расположены озеро Виви и место падения Тунгусского метеорита. Говоря о Туруханском районе, он упомянул возможность экспедиции по Енисею на данной территории.

"У нас есть проект по туризму на Енисее. Там остановки как раз проходят в поселениях Туруханского района, где местные жители, представители коренных народов, рассказывают о своей культуре, быте и гастрономических традициях. На наш взгляд, это все будет расти кратно, в ближайший период времени, потому что юг Красноярского края уже изведан, турист хочет чего-то нового. А что-то новое — на Севере", — сказал Нарчуганов.

В заключение эксперт назвал важной задачей популяризацию культуры коренных малочисленных народов совместно с представителями малого и среднего предпринимательства.