"Национальный календарь EventsInRussia.com завершил конкурсный отбор "ТОП-50 лучших событий года". "Уральская ночь музыки" удостоена высшего статуса конкурса — "Национальное событие года", — говорится в сообщении департамента.

В ведомстве уточнили, что свердловский фестиваль вошел в ТОП-5 событий. Кроме него, в короткий список попали петербургский концерт "Классика на Дворцовой", воронежский "Платоновский фестиваль искусств", ростовский литературно-фольклорный праздник "Шолоховская весна" и югорский "День оленевода". Всего на конкурс было подано свыше 1 тыс. заявок из 70 регионов.

Ранее сообщалось, что правительство России поддержало фестиваль "Уральская ночь музыки" в рамках конкурса по продвижению событийных туристических мероприятий. В этом году праздник состоится 23 июня.