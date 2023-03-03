Первый меморандум о развитии региональных и межрегиональных авиаперевозок на базе международного аэропорта Красноярска подписан с авиакомпанией "КрасАвиа", второй — о развитии выездного и въездного туризма на территории региона с использованием рейсов "Аэрофлота" — с Агентством по туризму Красноярского края.

"Сотрудничество с "КрасАвиа" откроет дополнительные возможности развития внутрирегиональных и межрегиональных перевозок на базе нашего хаба. Доставка пассажиров из пунктов Красноярского края в узловой аэропорт для дальнейшей отправки международными или межрегиональными рейсами "Аэрофлота" значительно упростит путешественникам перемещение по стране и расширит доступ к маршрутной сети компаний Группы ("Аэрофлот" — ИФ)", — цитирует пресс-служба первого замгендиректора по коммерции и финансам "Аэрофлота" Андрея Чиханчина.

По его словам, сотрудничество же с региональным Агентством по туризму откроет "новые точки притяжения" для гостей и жителей края, улучшит транспортную доступность региона и повысит качество сервиса для туристов.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа РФ. Объединяет одноименную авиакомпанию (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россию" (средний сегмент) и низкобюджетную "Победу". С 2021 году в международном аэропорту Красноярска работает крупнейший региональный хаб авиакомпании. По данным пресс-службы компании, в 2022 году "Аэрофлот" и "Россия" суммарно перевезли более 1 млн пассажиров в аэропорту Красноярска.

КЭФ-2023 проходит в офлайн- и онлайн-форматах с 1 по 3 марта.