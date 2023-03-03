Проезд в Териберку по дороге Кола — Серебрянские ГЭС был закрыт 27 февраля. Причиной стали метель, сильный ветер и отсутствие видимости.

Дорожное движение восстановлено в штатном режиме с 21:00 мск 2 марта.

По данным "Мурманскавтодора", за этот период было сформировано две колонны для организованной проводки автомобилей.

Как сообщалось, в конце февраля в Мурманской области прошли обильные снегопады. Так, в Мурманске 28 февраля выпало рекордное количество снега — 19 мм. Месячная норма осадков была превышена почти вдвое — 45 мм при норме в 24 мм.

В результате погода повлияла на работу дорожной сети, горнолыжных комплексов, а также аэропорта "Мурманск".