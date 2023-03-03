"Экспозиция в здании вокзала позволит пассажирам погрузиться в историю села Волово, а также узнать, какое значение для его развития имела железная дорога, строительство которой началось в этих местах почти 150 лет назад", — сказал Трунов.

С открытием железнодорожного сообщения началось бурное развитие села Волово, по народному преданию получившего свое название от гуртовщиков степных районов, перегонявших скот в Москву и останавливавшихся отдохнуть и напоить волов у древнего озера, которое также было названо Воловым. В 1899 году вблизи населенного пункта и озера появилась одноименная станция.

Фигуры волов украсят холм будущего пешеходного бульвара, который обустроят рядом с вокзалом, отметил собеседник агентства.

Также на станции "Волово" проведут комплекс работ по обновлению путевой инфраструктуры, устройств связи, сигнализации и электроснабжения, пассажирских платформ.

Традиция создания историко-культурных центров на больших и малых станциях была заложена железнодорожниками столичной магистрали в начале двухтысячных годов.

В настоящее время в Тульской области действуют музейные экспозиции на станциях в Ясной Поляне, Скуратово, Тарусской, Черни, Ефремове, Жданке, Венёве, Кимовске, Мордвесе, Ясногорске, Туле, Белёве, Плавске, Щёкино, Узловой. Историко-культурный комплекс в Волово станет 16-м в этом списке.