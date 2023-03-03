Он напомнил, что в первом чтении документ был принят Думой 19 мая 2021 года и с тех пор находился на доработке.

"В связи с пандемийными, а в 2022 году – внешними транспортными и визовыми ограничениями, мы наблюдаем всплеск интереса к различным видам внутреннего туризма, в том числе и экотуризму. Только за 2022 год число посетителей национальных парков выросло до 14 млн человек. Рассматриваемый законопроект призван задать критерии ведения туристической деятельности на ООПТ", — написал Тарбаев в своем телеграм-канале.

Депутат заметил, что в действующем законодательстве наряду с сохранением биологического разнообразия и природных богатств одной из целей создания ООПТ является их использование в рекреационных целях. На этих территориях разрешаются такие виды активности как отдых, оздоровление, занятия спортом, даже размещение объектов туристкой индустрии, музеев и информационных центров, но при этом не прописаны принципы и правила организации подобных видов отдыха.

"Подчеркну особо – все запреты, в том числе и на капитальное строительство на территориях ООПТ, остаются в силе. Запрещается менять границы и расположение ООПТ. Поправки ко второму чтению включают двойной контроль за ведением инвестиционной деятельности как со стороны федерального органа исполнительной власти, так и главы региона, на территории которого находится данная ООПТ. Разрешается возведение объектов некапитального строительства и инфраструктуры, в частности временных объектов бытового обслуживания и питания. Предписывается и расчет предельно допустимой емкости каждой территории", — написал Тарбаев.

По его словам, законопроект предусматривает установление правил обеспечение безопасности туризма и расторжение контрактов с инвесторами в случае несоблюдения заложенных принципов.

Глава профильного комитета добавил, что законопроект будет рассмотрен в третьем чтении 14 марта и в случае положительного решения он вступит в силу 1 сентября.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию 21 февраля попросил Госдуму ускорить принятие закона об экологическом туризме.