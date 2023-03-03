"Видим общую стратегию не только по Сибири, но и по стране, что нам нужно как можно больше людей вовлекать в туризм. Единственный вариант достижения показателей, которые у нас есть, — это повышение доступности туризма. И это не та стратегия, которая была 2-3 и даже год назад. Мы должны строить и поддерживать доступные средства размещения, гостиницы 2-3, может быть 4 звезды, которые в перспективе будут доступны большему числу людей", — сказал он, выступая на Красноярском экономическом форуме.

По словам замминистра, в связи с этим будет развиваться наиболее доступный туризм в своих и соседних регионах.

"Мы должны концентрироваться на транспортной доступности – развивать туризм в радиусе 500-600, до тысячи километров вокруг крупных городов. Это поездки выходного дня, вовлечение как можно большего числа людей в занятия туризмом. И это определенный сдвиг стратегический, потому что много мы концентрировали ресурсов на дорогих гостиницах в красивых, но отдаленных местах, которые требуют больших вложений в инфраструктуру, номерной фонд, дороги, сети. Мы продолжим это делать, но фокус будем смещать на то, чтобы как можно быстрее достичь результата", — подчеркнул Вахруков.

Он подчеркнул, что в связи с этим принято решение развивать программу строительства модульных некапитальных средств размещения, у которых срок строительства от момента принятия инвестиционного решения до момента, когда туда могут заехать люди, составляет три месяца.

"Поездили по регионам, посмотрели, как работают модульные гостиницы, — они работают. Это востребованный вид отдыха", — заметил он.

В 2022 году на программу создания модульных некапитальных отелей в регионах было выделено 4 млрд рублей, в ней участвовали 19 регионов. В ближайшие два года на нее планируется выделить еще 8 млрд в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В соответствии с его показателями внутренний турпоток должен вырасти к 2030 году до 140 млн поездок в год. В 2022 году этот показатель составил 62 млн поездок.

Вахруков добавил, достичь показателей нацпроекта невозможно без расширения программы создания новых отелей.

"Когда разрабатывали нацпроект ставили цель увеличить число номеров на 200 тыс., но мы понимаем, что реально, чтобы в два раза увеличить турпоток, нам нужно 400 тыс. новых номеров. И это объективная реальность к 2030 году, если мы хотим достичь показателей, которые ставим. Поэтому будем работать с повышением доступности", — подчеркнул замминистра.

По данным Росстата, в России более миллиона гостиничных номеров, из которых 770 тыс. прошли классификацию и вошли в реестр Минэкономразвития.