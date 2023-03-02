"Мы активно занимаемся самолетами Sukhoi Superjet New и МС-21. Но выходить на более конкретный результат будем, когда реально самолет МС-21 появится. Предварительные договоренности есть, мы над этим вопросом работаем", — сказал Авраменко, которого цитирует госагентство БелТА.

В середине 2021 года из-за инцидента с самолетом RyanAir Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над своей территорией. Европейские перевозчики перестали использовать воздушное пространство Белоруссии. Авиакомпания "Белавиа" из-за санкций была вынуждена вернуть часть самолетов лизинговым компаниям и в два раза сократить авиапарк, до 15 самолетов.

В начале апреля 2022 года Минторг США впервые включил семь самолетов Boeing-737, принадлежащих "Белавиа", в список авиасудов, обслуживание которых нарушает экспортный контроль США. Для предоставления любой формы обслуживания этих самолетов требуется разрешение BIS. В середине июня Минторг ужесточил санкции — и "Белавиа" лишалась права экспорта из США, реэкспорта или передачи товаров и услуг, подпадающих под действие экспортного контроля. Компаниям по всему миру теперь запрещено обслуживать, ремонтировать и иным образом использовать произведенные в США запчасти для обслуживания авиапарка "Белавиа".