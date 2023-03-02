Соглашение было достигнуто еще в декабре прошлого года. В ходе прошедшего накануне голосования за него отдали свои голоса 78% членов Air Line Pilots Association, говорится в сообщении профсоюза.

"Пилоты куют железо, пока оно горячо, — сказала аналитик авиационного сектора в Raymond James Саванти Сит. — Вероятно, они понимают, что сейчас лучшее время для заключения сделки".

Американские компании столкнулись с нехваткой пилотов на фоне активного восстановления спроса на авиаперевозки после пандемии коронавируса. Им приходится повышать зарплаты, чтобы удержать действующих и привлечь новых сотрудников, а высокая инфляция является дополнительным аргументом в пользу работников на переговорах с руководством.