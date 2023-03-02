"1 марта в 22:00 экспедиция добралась до Индиги. Оставшиеся 90 км пути до поселка путешественники преодолели за 13 часов", — говорится в сообщении.

Теперь в течение нескольких дней участники экспедиции будут готовиться к обратному путешествию, в Нарьян-Мар они отправятся после 4 марта.

"Путешественникам снова предстоит преодолеть порядка 350 км по заснеженной тундре. Предусмотрены остановки в населенных пунктах", — добавили в пресс-службе.

Экспедиция по маршруту Нарьян-Мар — Индига — Нарьян-Мар стартовала 24 февраля. В составе экспедиции три каюра, сопровождающий и 20 специально обученных собак ездовых пород.

Полярная экспедиция газеты "Советская Россия" 1982 года стала одной из самых масштабных и трудных в советской истории освоения Арктики. Так, 40 лет назад 6 ноября из чукотского поселка Уэлен — самой северо-восточной точки Евразии — в экспедицию вдоль побережья Северного Ледовитого океана отправилась группа отважных путешественников, которые весь путь преодолели на собачьих упряжках. Полярная экспедиция газеты "Советская Россия" продлилась восемь месяцев, три из которых путешественники прошли в условиях полярной ночи. Завершилось путешествие в Мурманске 6 июля 1983 года.