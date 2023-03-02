"На северной стороне пирамиды Хеопса, последнего из сохранившихся семи чудес древнего мира, был обнаружен скрытый коридор длиной девять метров и шириной около 2,10 метра. Открытие было сделано группой археологов и ученых из Египта, стран Европы, Канады и Японии в рамках проекта с использованием неинвазивных технологий Scan Pyramids", — пишет издание.

Как отмечает издание, открытие может способствовать расширению знаний о строительстве пирамиды.

Пирамида Хеопса – крупнейшая из египетских пирамид, памятник архитектурного искусства Древнего Египта, ее возраст оценивается примерно в 4500 лет. Она была построена для фараона Хеопса IV династии и расположена на плато Гиза, в 8 км от одноименного города, в 25 км от центра Каира. В Гизе находится целый ансамбль крупных пирамид, который ежегодно привлекает множество туристов.