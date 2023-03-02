"Два с половиной года назад привели в порядок парк и набережную Северного речного вокзала, теперь это любимое место отдыха москвичей и гостей столицы. Приступаем к очередному масштабному проекту — благоустройству территории Южного речного вокзала", — сказал журналистам в четверг Бирюков.

Он пояснил, в настоящее время ведется инженерная подготовка благоустройства.

"Воздушные кабельные линии уберут под землю, сейчас ведется прокладка ливневой системы, водопровода и канализации, в ближайшее время начнется обустройство тепловой сети. Для обеспечения надежного энергоснабжения построят две новые трансформаторные подстанции", — уточнил заммэра.

По его словам, на Южном речном вокзале будет организовано пять причальных зон для судов разного класса — прогулочных и круизных, в каждой установят удобные павильоны для пассажиров и стелы с расписанием.

"В зоне швартовки судов река обмелела, поэтому проводим работы по извлечению иловых отложений и углублению дна. Кроме того, отремонтируем конструкции причалов, установим швартовочные устройства и отбойники", — отметил глава комплекса городского хозяйства.

Он подчеркнул, что проектом благоустройства предусмотрены модернизация системы освещения, расширение пешеходной зоны, обновление покрытие проезжей части и тротуаров, установка уличной мебели.

"На финальном этапе пройдет высадка деревьев и кустарников, обустройство цветников и газонов", — сообщил Бирюков.

Он добавил, что к зданию Южного речного вокзала будут организованы удобные подъезды, рядом появятся парковка, стоянка для такси и остановочный павильон для общественного транспорта.