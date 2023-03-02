"Такая динамика сложилась за счет роста частных инвестиций в туристическую сферу региона", — сказала Мызин, отметив, что в структуре источников инвестиций частные составили около 86%.

По его информации, инвестиции в Республику Алтай в прошлом году достигли рекордного объема за последние пять лет. В 2021 году инвестиции составляли 15,2 млрд рублей, в 2020 году — 13,3 млрд рублей, в 2019 году — 21,6 млрд рублей, в 2018 году — 14,5 млрд рублей, в 2017 году — 12,5 млрд рублей.

Также Мызин отметил, что в настоящее время в приоритетном инвестиционном портфеле региона находится 36 проектов на общую сумму 115,2 млрд рублей. При этом на фоне ежегодного прироста турпотока в 11% большая часть приходится на проекты в сфере туризма и санаторно-курортного комплекса на общую сумму 52,2 млрд рублей.

КЭФ-2023 проходит в онлайн- и офлайн-форматах с 1 по 3 марта. Среди основных тем форума — расширение внешнеэкономических связей, развитие Сибири, а также развитие деловых отношений со странами Азии и раскрытие потенциала Зауралья.