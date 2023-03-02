Полеты будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, на Airbus A321 в компоновке 220 пассажирских мест.

Время в пути составит 1 час 30 минут.

"Направление Сочи — Ереван продолжает быть одним из самых востребованных международных направлений среди наших пассажиров. Сочи стал одним из первых в сети маршрутов иностранной авиакомпании. Расширение полетной программы предоставит туристам обеих стран больше возможностей для путешествий и деловых поездок", — отметил директор по авиационной коммерции ГК "Аэродинамика" Александр Никонов, процитированный в сообщении.

В настоящее время полеты в Ереван из сочинского аэропорта выполняют российские авиаперевозчики: Utair, группа "Аэрофлот", "Азимут", Red Wings, а также армянская FlyOne Armenia.

Armenian Airlines была создана в декабре 2022 года, сообщается на ее сайте. Стартовая маршрутная программа авиакомпании включает четыре международных направления из базового аэропорта Еревана "Звартноц": в Москву, Самару, Сочи и Владикавказ. Парк воздушных судов состоит из A321.