"Маршрут берет свое начало с западного входа в Курортный лечебный парк и включает в себя почти все основные достопримечательности. Ключевыми точками станет Братская могила граждан Железноводска, расстрелянных в 1943 году, аллея Памяти, Мемориал "Вечный огонь", Памятник на братской могиле воинов, погибших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годы и конечно госпитальный терренкур, который мы открыли совсем недавно, ведь во времена войны мы были городом-госпиталем", — приводятся в сообщении слова главы курорта Евгения Бакулина.

Маршрут доступен не только школьникам, любой желающий сможет пройти по патриотическим местам открыв раздел "Покоритель железных гор" мобильного приложения "Туристический гид Железноводска".

Ранее сообщалось, что Железноводск принял в январе 2023 года более 10 тысяч отдыхающих, что на 25% больше того же периода 2022 года.