"Из-за происшествия на перегоне Мохортов — Штурм пассажирские поезда №81 Тында — Благовещенск на станции Тында и №325 Хабаровск — Нерюнгри на станции Сковородино задерживаются более чем на три часа", — говорится в сообщении

На время стоянки поездов в вагонах поддерживается оптимальный температурный режим. При необходимости пассажиры будут обеспечены дополнительным питанием.

Возможна также задержка пассажирских поездов №317 Благовещенск — Нижний Бестях и №326 Нерюнгри — Хабаровск.

Как сообщалось, в четверг на перегоне Мохортов — Штурм однопутного неэлектрифицированного участка Тында — Бамовская произошел сход 10 вагонов с углем из хвостовой части поезда, восемь из которых опрокинулись. Движение поездов на участке приостановлено. На месте работают восстановительные поезда со станций Сковородино и Тында.