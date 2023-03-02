"Мультфильмы конкурсной программы "Суздальфеста" в киноконцертном зале Научно-культурного центра "Музей В.И. Ленина" смогут смотреть и оценивать все желающие", — говорится в сообщении.

Музей примет фестиваль впервые.

В рамках мероприятия пройдет традиционная акция "Открытая премьера", в ходе которой состоится публичный некоммерческий показ эксклюзивных программ российских короткометражных мультфильмов и эпизодов сериалов различных российских студий.

Оргкомитет смотра сформировал сборники мультфильмов для малышей, младших школьников, подростков и семейного просмотра.

Итоги зрительского голосования будут объявлены на церемонии закрытия фестиваля 19 марта, победители получат приз зрительских симпатий.

В фестивале примут участие режиссеры и представители съемочных групп фильмов, творческие работники анимации, специальные гости.