"Поиски результатов не дали. Возобновление поисково-спасательных работ запланировано 3 марта при благоприятных погодных условиях", — говорится в сообщении.

К поисковым работам привлекаются сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Как сообщалось, 2 марта спасатели Кабардино-Балкарии начали поисковые работы на горе Эльбрус, где может находиться пропавший турист из Тулы 1985 года рождения. Информация о пропавшем поступила от его родственников. По словам близких туриста, он был в Приэльбрусье и домой в указанное время не вернулся.