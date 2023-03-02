"Всего из Москвы в Сочи и обратно будет выполняться четыре рейса ежедневно. Часть полетов осуществляется уже с 1 марта, оставшуюся часть запустим с 26 марта", — отметил представитель пресс-службы.

В сообщении авиакомпании уточняется, что самолеты будут летать из аэропорта "Внуково" в 9:15, 10:35, 12:30 и 22:40. Из аэропорта Сочи — в 14:05, 15:25, 17:30 и 5:30.

"К летнему сезону планируем ввести дополнительные частоты", — приводятся в сообщении слова президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.