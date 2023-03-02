"Как сообщают операторы речных круизов, у отрасли в этом году есть все шансы вернуться к показателям 2019 года. Сейчас спрос на круизы превышает прошлогодний уровень на 15-20, а иногда и 30%. Показатель загрузки теплоходов на летнюю навигацию составляет в среднем по рынку 30-50% за два месяца до ее начала", — говорится в сообщении.

В 2022 году круизные путешествия по российским рекам совершили 320 тыс. человек. В этом году, по прогнозам туроператоров, их число вырастет на 15%, до почти 370 тыс. человек.

"Интерес к речным круизам по России вновь начали проявлять и иностранные туристы. Но если до пандемии основными зарубежными гостями были туристы из Европы, в основном французы и немцы, то сейчас туроператоры ведут переговоры о приеме групп с партнерами из Турции, Китая и ряда азиатских стран", — отмечают в АТОР.