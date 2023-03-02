"С декабря по февраль Московскую область посетили 4,7 млн путешественников. Это на 200 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года", — приводит пресс-служба слова вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной.

Таким образом, турпоток в регион этой зимой вырос на 4,4%.

Чаще всего Подмосковье посещали жители Тульской, Владимирской, Калужской, Тверской областей и Санкт-Петербурга.

"Больше всего гости региона посещали городские округа Коломна, Дмитров, Серпухов, а также Сергиево-Посадский городской округ и Музейно-храмовый комплекс Вооруженных Сил РФ в Кубинке, где прошел зимний фестиваль "Наша зима", посетителями которого стали свыше 575 тыс. человек", — добавила Каклюгина.