"(Действующая — ИФ) система субсидирования выглядит таким образом, что высокий уровень федеральных субсидий (отмечается — ИФ) в отношении дальнемагистральных перевозок, которые в принципе прибыльны. Среднемагистральные перевозки (также — ИФ) субсидируются. Ближнемагистральные перевозки, которые в принципе убыточны и должны быть в основе пирамиды субсидирования, отнесены к ведению местных бюджетов, возможности которых сильно ограничены. (Между тем — ИФ) авиационное сообщение остаётся безальтернативным видом транспорта для очень большой части Сибирского федерального округа", — заявил Борисов в ходе заседания межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение" на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) в четверг.

При этом он констатировал стагнацию в сегменте местных авиаперевозок. Местные авиалинии, которые могут сами себя окупать в РФ "можно по пальцам одной руки пересчитать, причём ещё лишние пальцы останутся", все остальные авиалинии "планово убыточны", отметил эксперт.

Обосновывая объёмы федерального финансирования, Борисов отметил, что ежегодно регионы Сибири тратят чуть более 1 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок. "Потребность (требуемая сумма софинансирования из — ИФ) федерального бюджета не выходит за пределы 1,5 млрд рублей (в год — ИФ)", — добавил он.

Согласно продемонстрированной презентации, софинансирование из федерального бюджета на 2024 год предлагается в сумме 1,283 млрд рублей, на 2025 год — 1,429 млрд рублей, на 2026 год — 1,458 млрд рублей.

По данным Борисова, на сегодняшний день из 470 тыс. человек, которые проживают в труднодоступных населённых пунктах Сибирского федерального округа, только 170 тыс. имеют доступ к местным авиалиниям по сниженным тарифам. "Все остальные либо вообще не имеют сообщения с помощью авиатранспорта, либо вынуждены платить средства, зачастую неподъёмные, которые по сути лишают возможности пользоваться этим транспортом", — добавил он.

Согласно разработанному проекту, в случае получения софинансирования, сеть местных воздушных линий будет расширена со 138 до 157 пунктов назначения, "по многим существующим направлениям будет значительно увеличена частота полётов и доступная провозная ёмкость". Как ожидается, количество перевезённых пассажиров с применением сниженного тарифа вырастет в четыре раза — со 170 тыс. человек до 690 тыс. человек в год, охват населения труднодоступных территорий увеличится со 160 тыс. человек до 430 тыс. человек.

В качестве целевого показателя на начальном этапе реализации проекта Борисов назвал 2 полёта (или одна поездка на "большую землю") в год на одного жителя труднодоступной территории. В перспективе предполагается увеличить показатель до 4 полётов (двух поездок) на одного жителя в год.

"Реализация программы софинансирования даст толчок к развитию местных авиалиний Сибири, позволит выйти на темпы развития, сопоставимые с общими на внутренних воздушных линиях", — отметил Борисов.

Кроме того, ассоциация "Сибирское соглашение" предлагает создать федеральное казённое предприятие (ФКП) для поддержки инфраструктуры и управления местными аэродромами Сибири.

"В ряде регионов состояние аэродромной сети сравнительно неплохое — условно неплохое, в ряде оно достаточно тяжёлое. Лучшее состояние в Красноярском крае, где есть ФКП и возможность за счёт федеральных средств поддерживать сеть, необходимую для функционирования местных авиалиний. Формы собственности и уровень инфраструктуры (местных аэродромов — ИФ) разный, (в результате чего — ИФ) возникают правовые коллизии удивительного свойства. Исправлять ситуацию нужно централизованно, путём создания (нового — ИФ) ФКП или расширения (действующего — ИФ), и включения в него тех аэродромов, которые находятся в федеральной, региональной, муниципальной и где-то в частной собственности", — отметил Борисов. При этом он подчеркнул, что "не нужно включать (в ФКП — ИФ) всё; то, что хорошо работает (у частника или у региона) и отлично справляется, не надо трогать, пусть работает".

На первом этапе предлагается провести аудит объектов аэродромной сети и посадочных площадок с учётом перспектив развития местного авиасообщения, подготовить инициативу от регионов Сибирского федерального округа о включении объектов в ФКП, разработать общие правила содержания инфраструктуры. Кроме того, потребуются решения от Росавиации о включении в состав ФКП аэродромов, оставшихся в федеральной собственности.

Обоснование проекта с соответствующим обращением от ассоциации "Сибирское соглашение" будет направлено первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову, в комиссию по транспорту Госсовета РФ, а также в Минтранс и Минфин РФ.