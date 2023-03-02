"В 2022 году туристическая индустрия пережила значительный подъем. Во всем мире выездные поездки значительно выросли по сравнению с 2021 годом, но не достигли уровня 2019 года. В то время как выездные поездки в Азию значительно отставали от допандемийного уровня, международные поездки европейцев и американцев были намного ближе к показателям 2019 года. В 2023 году, несмотря на все кризисы и неопределенности, интерес к поездкам за границу остается неизменно высоким", — пишет издание.

Согласно исследованию, число поездок за границу в 2022 году составило почти 700 млн, это на 90% больше, чем годом ранее и на 34% меньше по сравнению с допандемийным 2019 годом.

Международные поездки из стран Европы выросли на 92%, из Северной Америки — на 87%, из Южной Америки — на 70%.

Международных поездок из Азии было значительно меньше, чем в 2019 году из-за жестких антиковидных ограничений в КНР – крупнейшем рынке выездного туризма. Тем не менее, путешествия из стран Азии в 2022 году восстановились на 90% по сравнению с 2021 годом.

Как сообщает World Travel Monitor, самое большое число международных поездок в 2022 году было совершено жителями США, за ними следуют Германия и Великобритания.

В 2022 году многие направления, наиболее сильно пострадавшие от антиковидных ограничений, достигли результатов выше среднего. Самыми популярными странами для путешествий стали Турция и Испания, которые практически достигли уровня 2019 года.

Согласно индексу эффективности направлений (DPI), высоким спросом в прошлом году пользовались Мальдивы, Дубай и Кипр. Туристы, вернувшиеся из этих стран, оказались довольны отдыхом сильнее всех.

По данным исследования, темпы восстановления международных деловых поездок растут медленнее, чем путешествий в отпуск. В 2022 году пляжный отдых стал лидером спроса среди путешественников (рост более 90%). На втором месте экскурсионные поездки в города. Также сохранил популярность отдых на природе.

Что касается выбора транспорта, то в 2022 году 60% международных поездок были совершены на самолетах. Рост железнодорожных перевозок был значительно выше среднего, а поездки на автомобилях, наоборот, ниже среднего по сравнению с 2021 годом.

Согласно исследованию World Travel Monitor, в 2022 году средняя продолжительность международной поездки была почти такой же, как и до пандемии. При этом транспортные расходы и траты на поездку на человека выросли, составив в среднем около 165 евро. По мнению экспертов, это связано с ростом инфляции и сокращением доступных рейсов и услуг.