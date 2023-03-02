"Реконструкцию Таврической набережной планируется завершить к концу 2023 года, в том числе будет внесен ряд изменений в проектную документацию. Движение и проход по Таврической набережной остается закрытым в целях безопасности", — говорится в ответе на запрос агентства.

Таврическая набережная расположена на западном берегу Балаклавской бухты. Через нее проходит дорога к популярному пляжу "Васили" и нескольким смотровым площадкам. Также там расположен подземный музейный комплекс, он продолжает принимать посетителей. Для владельцев недвижимости в зоне стройки действуют спецпропуска.

Как уточнила Литовко, на одном из причалов набережной погружено 70% труб, на втором — 25%, эти работы закончат до лета. Уже построена монолитная конструкция нового административно-бытового корпуса. Продолжается реконструкция инженерных сетей, завершается демонтаж зданий бывшего завода "Металлист", на месте которого будет пешеходная зона.

Как сообщалось, в Балаклавской бухте планируется создание марины на 600 судов. Она находится на юго-западном побережье Крымского полуострова в пределах Севастополя. Расположение бухты удобно для швартовки и размещения судов, поскольку там не бывает штормов. В 1950-х годах бухта служила местом размещения базы советских подлодок.

Правительство Севастополя в конце 2021 года заключило контракт с ПАО "Мостотрест" на строительство до 2025 года яхтенной марины за 9,4 млрд рублей. Проект будет реализован за счет средств федерального бюджета в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма, а также региональных целевых бюджетных средств. Около 14 млрд рублей планируется привлечь в виде инвестиций в инфраструктуру.

Строительство началось в 2022 году и будет вестись поэтапно. Сначала реконструируют Таврическую набережную, а потом Назукина — на противоположной стороне бухты. При этом полное закрытие бухты не планируется.