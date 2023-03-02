Проект по восстановлению здания рассчитан на два этапа. В рамках первого этапа в 2023 году специалисты проведут демонтажные работы конструктивных элементов с последующим их восстановлением и установкой, а также установкой временной кровли. На эти цели предусмотрено 35 млн рублей из областного бюджета. Конкурсные процедуры по выбору подрядчика стартуют в конце марта.

"В рамках второго этапа в 2024 году специалисты займутся устройством кровли, установкой окон и дверей, выполнением внутренней отделки помещений, благоустройством территории. Проект предусматривает полную замену фундаментов, реставрацию внутренних стен и потолков, реконструкцию наружных сетей, замену внутренних инженерных сетей и оборудования, а также подсветку главного фасада", — пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе.

Стоимость работ второго этапа пока не определена.

Завершить реставрацию планируют до конца 2024 года.

Здание, в котором располагается Дом-музей Александра Можайского, является объектом культурного наследия федерального значения.

Александр Федорович Можайский — выдающийся русский инженер-конструктор, мореплаватель и изобретатель. В имении Котельниково (ныне село Можайское в Вологодском округе) с супругой прожил 7 лет — с 1862 по 1869 год. Здесь он сконструировал первую действующую модель самолета. Музей его имени открыли в ноябре 1986 года.