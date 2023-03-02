"В соответствии с нововведением, если иностранный турист совершил правонарушение один раз, то он получит желтую карточку. Информация будет передана в посольство страны, гражданином которой он является. При этом турист сможет продолжить отдых на Пхукете, но в следующий раз его могут не пустить в Таиланд, а также не разрешат продлить пребывание из-за неблагонадежности", — пишет издание.

Как отмечает газета, за два правонарушения турист получает красную карточку, тогда иммиграционная служба сразу депортирует его из страны. Если у путешественника имеется виза, то ее аннулируют.

Между тем, в иммиграционной службе пока не уточнили, за какие именно правонарушения будут такие санкции. Прежде всего, речь идет о нарушении ПДД.

По словам главы ведомства Танета Сукчая, в настоящее время более 7,5 тыс. россиян на Пхукете подали заявления на продление виз. Всего продлить свое пребывание там хочет более 31 тыс. иностранцев.

Россия занимает первое место по турпотоку на остров, за ней следуют Индия, Казахстан, Великобритания и Австралия.