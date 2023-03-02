"Проект создания на базе объекта культурного наследия регионального значения орденского замка Рагнит музейно-досугового центра получил положительное заключение ведомства. Проектной документацией предусмотрен большой объем ремонтно-восстановительных работ, которые продлятся не один год", — говорится в сообщении.

Так, предусмотрены разборка аварийных участков капитальных стен с последующим восстановлением, ремонтом и усилением кладки, возведение новых стен и перегородок во внутреннем пространстве флигелей, воссоздание оконных проемов в готическом стиле и наружных дверных проемов, а также многие другие работы.

В рамках проекта в замке также обустроят выставочные вестибюли и залы, сувенирные лавки, в том числе "Кузнечную мастерскую", конференц-зал, площадку для установки мультимедийного экрана, открытые галереи с панорамным обзором, могут установить камин и оборудовать другие пространства.

"В замке Рагнит после проведения всех восстановительных работ, предусмотренных в проекте, организуют выставочные пространства, где будет постоянная экспозиция с муляжами и репликами доспехов и оружия различных исторических периодов. Музейных и исторических ценностей там выставляться не будет", — цитирует пресс-служба эксперта Северо-Западного филиала Главгосэкспертизы России Константина Корсакова.

В последние годы уже на руинах Рагнита снимают фильмы, организовывают экскурсии, при участии волонтеров проводят комплекс противоаварийных работ, направленный на сохранение объекта и повышение его туристической привлекательности, отмечается в сообщении.

Каменный орденский замок Рагнит был построен в 1409 году. Он имел почти квадратную форму — 59 на 58 м, а внутренний двор — 31 на 31 м. В основание фундамента были заложены массивные гранитные плиты. Они находятся на глубине 5 м. На четырех этажах имелось 11 больших залов и множество мелких подсобных помещений.

В течение столетий надземные и подвальные помещения многократно переделывались и перестраивались. Были секретные подземные туннели. Составной частью замка стала часовая башня высотой 25 метров.

В годы Второй мировой войны замок получил значительные повреждения и был частично заброшен. Впоследствии при съемках нескольких кинофильмов его стены специально подрывались ради батальных сцен. В настоящее время объект культурного наследия находится в аренде у местного предпринимателя, который и разработал проект восстановления.