"У работающих на направлении туроператоров, даже у средних и небольших, нет пакетных предложений по "аптечным турам" в Турцию или куда-либо за рубеж. Нет у туроператоров и предложений по организации визитов в аптеки уже на месте, в стране пребывания", — говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появились сообщения, что российские туроператоры начали предлагать россиянам "аптечные туры" специально с целью приобретения лекарств в турецких аптеках.

Как подчеркивают в ассоциации, покупка лекарств для личного пользования в Турции осуществляется туристами самостоятельно во время поездок на отдых, специально за медикаментами россияне если и ездят в Турцию или другие страны, то крайне редко и самостоятельно, не пользуясь услугами туроператоров.

"Нельзя сравнивать это с "вакцинным" или "карточным" туризмом, когда россияне действительно покупали туры с главной целью оформить карту или сделать зарубежную прививку", — подчеркивают в АТОР.

Летом прошлого года турецкие СМИ сообщили, что российские туристы стали значительно чаще покупать лекарства во время отдыха в Турции. А вокруг больших популярных отелей стали даже открываться новые аптеки. Наиболее популярные у туристов препараты — обезболивающие, антидепрессанты, лекарства от диабета, контактные линзы, которые подорожали в России после введения западных санкций.