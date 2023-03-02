"С сентября 2021 года до февраля 2023 года Пушкинскую карту оформили 8 млн молодых россиян", — сообщила Любимова в своем телеграм-канале.

Министр также отметила "невероятную динамику" продаж билетов за последние 4 месяца.

"Если с сентября 2021 года (запуск программы) до ноября 2022 года по Пушкинской карте было продано билетов на 10 млрд рублей, то к февралю 2023-го цифра выросла до 17 млрд рублей. Всего с начала программы приобретено 32 млн билетов", — добавила министр.

Министр уточнила, что к программе подключено более 10 тыс. учреждений. Среди регионов-лидеров — Москва и Санкт-Петербург (17,7% и 5,8%), Республики Башкортостан (5,6%) и Татарстан (4,7%), Челябинская область (3,2%).

Самым популярным направлением остается кино — 36%, театры — 23%, выставки и музеи — 17%, мероприятия в домах культуры — 12%, концерты — 9%, события в образовательных учреждениях, библиотеках — 3%.