"В прошлом году запустили направление на Минеральные воды из наших крупных городов, оно вызвало большой интерес у жителей всего Ямала, в том числе надымчан. Многие южные аэропорты по-прежнему закрыты, поэтому по просьбе ямальцев добавляем еще одно прямое направление из Надыма в Минеральные воды", — отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, слова которого приводятся в сообщении.

Рейсы будут выполняться раз в неделю на самолетах Superjet 100: из Надыма в Минводы по вторникам, в обратном направлении — по средам. Время в пути составит 4 часа 45 минут.

В прошлом году были открыты летние рейсы в Минеральные воды из Ноябрьска, Нового Уренгоя и Салехарда.

Гендиректор авиакомпании "Ямал" Артем Лобачев, которого цитирует пресс-служба губернатора, отметил, что направление в Минводы востребовано, например, на рейсах Новый Уренгой — Минводы и обратно, средняя занятость кресел превышает 80%.

Всего в ЯНАО в этом году субсидируется 42 межрегиональных маршрута, рейс из Надыма в Минводы станет 43-м.