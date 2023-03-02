"В настоящее время согласованы вылеты перевозчика до конца мая", — говорится в сообщении в телеграм-канале аэропорта.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе, коммерческие загрузки на первые рейсы были хорошие для зимнего сезона.

Ряд хабаровских туристических агентств сообщают, что речь идет о продлении чартерной программы Hunnu Air с 1 апреля до 28 мая 2023 года.

Ранее сообщалось, что полетная программа Hunnu Air была запланирована до 26 марта. Рейсы выполняются на Embraer-190. Время в пути — 3 часа 40 минут.

Аэропорт Улан-Батора рассматривается пассажирами не только как конечный пункт назначения, но и как транзитный узел — предлагает стыковки в Сеул, Токио, Стамбул, Бангкок, Франкфурт и другие города.