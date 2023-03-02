"Учитывая, что все большую популярность среди юного населения приобретают палаточные лагеря, с этого года республиканские центры "Лето" и "Костер" совместно с департаментом по развитию природных территорий и экотуризма приступают к разработке универсальных проектов специализированных палаточных лагерей на примере глэмпингов и кэмпингов", — сказал министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков на итоговой коллегии ведомства.

Он напомнил, что в прошлом году программой летнего детского отдыха было охвачено более 200 тыс. юных татарстанцев. При этом порядка 50 тыс. семей воспользовались кэшбеком за путевки. Общая сумма возврата составила около 570 млн рублей.

В этом году на детскую оздоровительную компанию выделено 2,1 млрд рублей, говорится в сообщении.