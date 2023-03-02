"В связи с поступлением 28 февраля информации о демонтаже здания, расположенного по адресу ул. Максима Горького, 2, лит. К, комитетом 28 февраля направлено предостережение в адрес правообладателя и застройщика о недопустимости нарушения обязательных требований закона №73-ФЗ и приостановлении работ до момента определения КГИОП историко-культурной ценности зданий", — отметил собеседник.

Также КГИОП направил заявление в ОМВД по Курортному району Санкт-Петербурга для проведения проверки.

В ведомстве пояснили, что в 2022 году в КГИОП поступили эскизные проекты реконструкции корпуса № 3 санатория "Сестрорецкий курорт" и восстановления утраченного исторического здания "Сестрорецкий курзал".

Реконструкция санаторного корпуса № 3 (высотного советского здания) в соответствии с проектом предполагается с уменьшением высоты cуществующего здания до 35,980 м (38,530 м в наивысшей точке). В июне 2022 года КГИОП выданы заключения о соответствии рассмотренных проектов требованиям режимов зон охраны.

21 и 22 февраля в КГИОП поступили обращения о выявлении зданий Сестрорецкого курорта как объектов, которые обладают признаками объектов культурного наследия. Заявления о выявлении будут рассмотрены в установленный законом срок, не превышающий 90 рабочих дней.

Как сообщалось, 28 февраля строительная техника начала сносить корпус санатория "Сестрорецкий курорт" на побережье Финского залива на северо-западе Петербурга.

В компании "Группы ЛСР" уточнили, что работы идут на основании разрешения Госстройнадзора от 16 февраля 2023 года, проект получил положительное заключение экспертизы и согласован комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА) и комитетом по охране памятников (КГИОП) Петербурга.

"Здание спального корпуса, согласно справке КГИОП, не относится к числу объектов культурного наследия (выявленных объектов культурного наследия). Никаких иных официальных документов по этому поводу в распоряжение компании не поступало", — сказал собеседник.

После реконструкции спальный корпус должен будет вместить порядка 400 номеров, 100 кабинетов для врачей и бальнеологии, оздоровительный комплекс с бассейном с минеральной водой и другую санаторную инфраструктуру.

Видео сноса корпуса санатория появилось в социальных сетях утром вторника. Некоторые жители выступают против проекта. Представитель инициативной группы "Защита санатория Сестрорецкий курорт" Анна Шушпанова сообщила "Интерфаксу", что 21 февраля в КГИОП была направлена заявка на включение третьего корпуса в список объектов культурного наследия.

Пресс-служба администрации Курортного района Петербурга в разговоре с агентством также сообщила об имеющемся, по ее данным, у "Группы ЛСР" разрешении на работы от 16 февраля.

ПАО "Группа ЛСР" приобрело 87% ОАО "Санаторий "Сестрорецкий курорт" летом 2021 года. Девелопер планирует перестроить основной корпус санатория 1978 года с последующим увеличением числа номеров, а также воссоздать историческое здание курзала — концертного зала на территории курорта, который в начале XX века был одним из крупнейших в Европе. Плановый срок строительства — около трех лет.