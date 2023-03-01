В экспозиции "Звенигород. От земли до неба" представлены архитектурные памятники и исторические реликвии города.

С 2020 года в манеже проводились реставрационные работы. После их завершения здесь разместился новый корпус Звенигородского музея-заповедника. В новом пространстве обустроили кафе, читальный зал, помещение для лекций и мастер-классов.

Манеж в Звенигороде был возведен в 1830-х годах — это самая старая светская постройка в городе. В конце XIX века он стал главной общественной площадкой Звенигорода, где проводились городские и уездные театральные и музыкальные мероприятия. С 1918 года в манеже действовал городской кинотеатр. На протяжении всего ХХ века здание являлось основным местом проведения общественных собраний жителей Звенигорода, Звенигородского уезда и района. На сцене манежа выступали многие выдающиеся деятели отечественной культуры.