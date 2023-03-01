«Круизный лайнер Amadea немецкого оператора Phoenix Reisen GmbH пришвартовался в порту префектуры Сидзуока. На борту находится примерно 500 туристов и 300 членов экипажа. Это первое за три года судно с иностранными туристами на борту, которое прибыло в Японию после пандемии коронавируса», — пишет издание.

Как отмечает газета, после ослабления антиковидных ограничений власти страны стремятся увеличить число портов, способных принимать иностранные круизные лайнеры.

Предполагается, что к 2025 году их будет не меньше ста. Также ожидается не менее 2 млн иностранных туристов, прибывших морем.

Как сообщает издание, в 2023 году Япония примет еще 211 таких судов.

В 2019 году круизные лайнеры совершили 1932 захода в порты Японии, на них прибыло 2,15 млн туристов, потративших в стране $590 млн.