Как следует из расписания международного аэропорта "Пермь" (Большое Савино, входит в "Новапорт"), вылеты из Перми запланированы один раз в неделю — по средам. Перевозка будет осуществляться на самолетах Boeing-737-500.

Выполнение маршрута заявлено до 25 октября. ООО "Ширак Авиа", согласно сайту компании, зарегистрировано в Армении в 2019 году, в 2021 году получило свидетельство эксплуатанта и статус авиакомпании. Она выполняет полеты, в том числе, из Еревана в Москву, Нижний Новгород, Новосибирск, Уфу.