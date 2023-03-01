"Учитывая высокий запрос на белорусский безвиз, руководством страны принято решение о разрешении безвизового въезда для граждан Польши во всех белорусских пунктах пропуска на границе с ЕС", — говорится в сообщении. Уточняется, что ранее граждане Польши могли въехать в Белоруссию без визы только на белорусско-польском участке границы.

"Нововведение будет действовать с 00 часов 2 марта по 31 декабря включительно", — добавили в белорусском пограничном ведомстве. Возможность безвизового посещения Белоруссии была введена для граждан Литвы и Латвии, а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии, с 15 апреля 2022 года. С 1 июля 2022 года он также начал действовать для граждан Польши. По данным Госпогранкомитета, за это время белорусским "безвизом" воспользовались около 450 тыс. иностранцев, в том числе более 27 тыс. гражданин Польши.