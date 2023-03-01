Эта тема обсуждалась на встрече экспертов Агентства стратегических инициатив с региональной командой акселератора по развитию промышленного туризма "Открытая промышленность" в Салехарде. К проекту компания присоединилась осенью 2022 года.

"Многие предприятия открывают свои двери, презентуя достижения и уникальные технологии. В этом смысле месторождения "Газпром добыча Надым" могут стать интересными объектами внимания", — отметил начальник службы по связям с общественностью и СМИ Андрей Андреев, которого цитирует газета.

Специалисты компании сейчас разрабатывают маршрутные карты экскурсий, продумывают вопросы безопасности посетителей, технического оснащения и логистики экскурсантов.

Тема развития промышленного туризма обсуждается на Ямале несколько лет. Как сообщалось, еще в 2016 году Дмитрий Кобылкин, являвшийся тогда губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа, заявлял, что нефтегазовые компании, в том числе "Газпром", планируют возить туристов на месторождения.

"Мне Миллер (глава "Газпрома"Алексей Миллер — ИФ) рассказал, что он на Бованенково хочет построить гостиницу для туристов, заниматься отечественным туризмом, в том числе и для загрузки аэропорта Бованенково", — говорил Кобылкин.

Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение является крупнейшим на полуострове Ямал по разведанным запасам. Добыча газа здесь ведется с 2012 года. На месторождении действует аэропорт.

ООО "Газпром добыче Надым" также принадлежат лицензии на Харасавэйское месторождение на полуострове Ямал. Кроме того, компания работает на истощающихся Медвежьем, Юбилейном и Ямсовейском месторождениях.