"Онлайн-сервис по выдаче разрешений в заповедные места предназначен, прежде всего, для удобства туристов. Тестовый режим работы сервиса значительно оптимизировал процедуру рассмотрения заявления и выдачи разрешений. Срок выдачи сократился в два раза", — отметил исполняющий обязанности директора департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО Александр Гаврилюк, слова которого приводятся в сообщении.

Дистанционно разрешение на посещение природоохранных мест (природный парк "Ингилор" и государственный заказник "Полуйский") оформили как индивидуальные туристы, так и группы.

Еще восемь разрешений оформлены традиционным способом — через обращение в департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО.

За аналогичный период 2022 года было выдано 13 разрешений на посещение заповедных мест. Таким образом, число заявок увеличилось втрое.

На Ямале есть 14 природных территорий, где находиться можно только при наличии разрешения. В зимнее время в природном парке "Ингилор" популярны однодневные маршруты от горного массива Рай-Из до Нефритовой долины и поселка Полярный, а также на кордон Морозова, в ямальский питомник овцебыков. Всего "Ингилор" посещают порядка 1,5-2 тыс. туристов в год. Предполагается, что после 2025 года их число вырастет до 5 тыс. человек в год.

Как сообщалось, электронная услуга по выдаче разрешений заработала с 25 января этого года. Для оформления разрешения на сайте Единой картографической системы автономного округа нужно заполнить электронную форму заявления и выбрать на карте маршрут передвижения. Выданное разрешение придет на электронную почту заявителя. При входе в природный парк или заказник достаточно показать QR-код разрешения на смартфоне.