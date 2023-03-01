Музей представил на конкурс свой проект "Музыкальный ковчег ГМИЛИКА". В мультимедиагид войдут описания 40 экспонатов, посредством которых посетители смогут самостоятельно узнать о многих именах и важных событиях музыкальной истории Барнаула и Алтайского края. Мультимедиагид с технологией дополненной реальности познакомит посетителей с уникальными музыкальными инструментами из коллекции музея. В их числе реконструированный древний скифский инструмент, известный под названием "скифская арфа", традиционные музыкальные инструменты народов Горного Алтая, русские народные инструменты. Также с помощью гида можно будет получить исчерпывающую информацию о таких редких сегодня инструментах, как орган-портатив, барочная скрипка, виоль д'амур, спинет, клавесин и фисгармония. В состав мультимедиагида войдут материалы о старинных роялях и редких пианино необычной конструкции из экспозиции музея.

Мультимедиагид будет создаваться с расчетом на то, чтобы посетители музея могли не только пополнить свои знания, но и получить впечатления от прослушивания аудиозаписей звучания этих инструментов.

Всего в 2023 году в России в рамках нацпроекта "Культура" создадут около 70 мультимедиагидов.