По его словам, из-за "дикого" туризма и старой туристической инфраструктуры в части сортировки и утилизации мусора нагрузка на экосистему Байкала увеличивается.

"Мы поддержали общественно-научный мониторинг, который делает МГУ. И мы видим проблему стоков, проблему загрязнения микропластиком достаточно серьезную. Это опять же (влияет — ИФ) "дикий" и хаотичный туризм", — отметил Бутманов.

В качестве мер по снижению влияния человека на экосистему Байкала он назвал обновление стандартов туристической сферы в границах Байкальской природной территории, постоянно действующий мониторинг туристической нагрузки, а также строительство новых и реконструкцию объектов в рамках действующих туров.

Еще одной значимой мерой Бутманов назвал запрет одноразового пластика на территории Байкала.

"Мы совместно с несколькими компаниями выдвинули инициативу "Байкал без пластика", когда мы координируем свои усилия по волонтерам и образовательным программам, чтобы пропагандировать эту историю все больше и больше и внедрять свои политики по отказу от одноразового пластика", — подчеркнул он.

Депутаты поддержали эту инициативу, в Госдуму внесен законопроект по отказу от одноразового пластика и ожидает отзыва от правительства, добавил Бутманов.