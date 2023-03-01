«Пассажиры рейсов ЕasyJet U2 1806 из Рейкьявика в Манчестер и Finnair AY 488 из Куусамо в Хельсинки, получили световое шоу по цене авиабилета. По данным Flightradar, оба самолета сделали небольшие петли в полете, чтобы люди смогли своими главами увидеть северное сияние», — пишет портал.

Как отмечает издание, пилот ЕasyJet даже выключил свет в салоне, чтобы пассажиры могли сделать фото уникального явления.

По словам пассажира рейса, ему с женой очень повезло, потому что они сидели с левой стороны борта и смогли сделать много фотографий северного сияния, прежде чем самолет развернулся и отправился в пункт назначения.

Пассажирка Finnair Кирси Коми также поблагодарила авиакомпанию за возможность увидеть северное сияние. «Большое спасибо капитану рейса AY488 из Куусамо в Хельсинки, который совершил в воздухе разворот на 360 градусов, не входящий в план полета, чтобы все пассажиры могли насладиться волшебством», – написала она в Twitter, опубликовав фотографии природного явления.

По словам ученых-астрономов, в 2023 году наблюдается самая мощная геомагнитная буря за последние пять лет. В России, помимо Заполярья, явление можно было увидеть в Московской, Вологодской, Ярославской, Псковской, Свердловской, Курганской, Тверской области и Великом Новгороде. Также его смогли увидеть жители Германии, северо-запада Франции, в американском штате Вашингтон и других странах.