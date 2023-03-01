В частности, в феврале пассажиропоток составил 156,655 тыс. пассажиров (рост на 19,5%). На внутрироссийских воздушных линиях он вырос на 20,4% — до 147,102 тыс. пассажиров, на международных — на 9,8%, до 8,968 тыс. человек.

В феврале самыми востребованными внутренними направлениями были Санкт-Петербург, Москва, Омск, Екатеринбург.

С начала 2023 года из тюменского аэропорта было открыто 5 новых направлений: Барнаул, Новокузнецк, Челябинск, Паттайя (Таиланд), Коломбо (Шри-Ланка).

Всего из аэропорта "Рощино" на сегодняшний день выполняются полеты по 43 внутренним и 17 международным направлениям.

"Рощино" — аэропорт международного класса, допущен к приему более 20 типов воздушных судов, в том числе Ту-154, Ил-86 и Boeing-737.