Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Biology.

"Мы предполагаем, что птичья вокализация, вероятно, появилась у нептичьих динозавров до появления собственно птиц", — пишут исследователи.

Отмечается, что голосовой аппарат динозавров состоял из хрящей, которые плохо сохраняются, поскольку не превращаются в окаменелости.

Изучив анкилозавра Pinacosaurus grangeri, который был обнаружен в 2005 году в Монголии, ученые пришли к выводу, что окаменелые кости в его горле — это части гортани, и с помощью окружающих их мышц динозавр мог регулировать воздушный поток и издавать различные звуки.

Специалисты сравнили эти кости с голосовыми аппаратами нескольких видов современных птиц и рептилий и обнаружили, что одна часть гортани пинакозавра была больше. Таким образом, он был способен издавать очень громкие звуки. При этом другая часть его гортани была длиннее, чем у современных животных, что, скорей всего, позволяло мышцам трахеи изменять издаваемые звуки — подобно тому, как изменяется звук из голосового органа современных птиц (сиринкса).

Исследователи предполагают, что, если динозавр был способен издавать похожие на птичьи звуки, то, скорее всего, он использовал их по тем же причинам — для привлечения партнеров, отслеживания потомства и защиты территории.