"Число столкновений воздушных судов с птицами сократилось на треть (с 15 до 10). Но мы продолжаем пристально следить за работой этих служб, а также за свалками вблизи аэропортов, которые являются источником притяжения птиц", — заявил он.

Кроме того, по его данным, в прошлом году по требованиям прокуроров была пресечена небезопасная эксплуатация более 40 посадочных площадок, предназначенных для малой авиации в Пермском крае, Курганской, Свердловской, Челябинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе.