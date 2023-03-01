"В 2022 году Ейский район принял почти 800 тыс. отдыхающих. При этом потенциал курортной территории позволяет рассчитывать на значительное увеличение турпотока. Важно развивать круглогодичные направления туризма, возродить нефункционирующие организации", — цитирует пресс-служба врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаила Зарицкого.

Врио министра отметил, что четыре базы отдыха на Косе Долгой города Ейска не работают уже более 10 лет, а это порядка 800 мест, которые в пик сезона могут быть заполнены на 70-80%.