"Почти 11 млн раз жители и гости Подмосковья посетили парки культуры и отдыха в регионе в этот зимний сезон. На данный момент в регионе для посетителей работают более чем 180 парков культуры и отдыха", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной.

Министерство отмечает, что самым посещаемым парком зимой стал парк культуры и отдыха имени Л.Н. Толстого в Химках, на втором месте парк "Экоберег" в том же округе, на третьем — Центральный парк в Пушкино.

Прошлой зимой в подмосковных парках побывали 9,6 млн раз. Таким образом, посещаемость выросла почти на 15% в сравнении с предыдущим периодом.