«Российская сторона предложила увеличить количество рейсов между странами, в том числе в/из Гоа. В свою очередь, партнеры из Индии заявили, что в настоящее время число выполняемых рейсов между странами составляет лишь 20% от возможных. В результате консультаций достигнуты договоренности об увеличении количества частот для назначенных авиакомпаний обеих стран с 52 до 64», — следует из документа.

Кроме того, теперь российские авиакомпании смогу выполнять полеты из любого пункта России в рамках установленных частот. Так, в Дели возможно поставить до 17 рейсов в неделю, в Мумбаи – 18, а в Гоа, Амритсар, Ахмедабад и Калькутту – до 29 рейсов в неделю.

Как отмечает Росавиация, если российские авиакомпании используют все заявленные мощности, то власти Индии готовы одобрить заявку на дополнительное число рейсов.

По данным Погранслужбы ФСБ РФ, в 2022 году Индию посетили 35,5 тыс. россиян, большая часть из них приехала в октябре-декабре.